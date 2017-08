Firenze, gli eventi da non perdere questo weekend

1

Un fine settimana lungo e fiorentino, tutto all'insegna della musica. Appuntamento dal 3 al 7 agosto all'Off Bar con tanti eventi per il primo weekend di Agosto 2017.

2

Torna la domenica metropolitana: appuntamento il 6 agosto con numerose visite alla scoperta dei Musei Civici Fiorentini, con percorsi e attività dedicate a tutta la famiglia.

3

Tutti all'Hard Rock Cafè di Firenze per un fine settimana all'insegna della musica: dal rock all'hip hop, tutti rigorosamente live, per un weekend nel centro di Firenze.

4

Prosegue la stagione estiva di Easy Living, la spiaggia sull’Arno dell'Estate Fiorentina. Cocktail e musica per un'estate in riva all'Arno fiorentino.

5

Continua al Forte Belvedere la mostra "Ytalia, energia pensiero bellezza". La mostra offre l’opportunità di confrontarsi con alcuni dei maggiori artisti italiani del nostro tempo con oltre cento opere esposte al Forte di Belvedere e in alcuni luoghi-simbolo della città.

6

Dopo il grande successo dello scorso anno "Serre Torrrigiani in Piazzetta", un progetto che fa sbocciare nel centro storico di Firenze, grazie a Serre Torrigiani, un rifugio in cui perdersi e ritrovarsi. Tantissimi gli apppuntamenti di questo fine settimana

7

Nuova edizione di Festambiente2017, il festival internazionale di Legambiente che si terrà nel parco della Maremma dal 4 al 15 agosto. Una manifestazione che raduna raduna quest’anno molti nuovi nomi della musica nazionale e internazionale.

8

Fino al 10 agosto torna Calici di stelle, la grande festa del vino estiva dedicata al fenomeno delle stelle cadenti. Tantissimi gli appuntamenti da non perdere in tutta la Toscana, dove gustare un bel bicchiere di vino e osservare il cielo attraverso i telescopi.