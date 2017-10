Firenze, gli eventi da non perdere questo weekend

1

Fiera internazionale della ceramica

Piazza Santissima Annunziata ospita sabato e domenica la "Fiera internazionale della ceramica". Sessanta ceramisti italiani e stranieri esporranno le loro creazioni.

2

Genius loci

Dal tramonto del 6 ottobre all’alba del 7 ottobre, 15 artisti internazionali tra musicisti, attori e scrittori si esibiranno per un evento esclusivo alla scoperta di Santa Croce. QUI il programma.

3

Florence Biennale

Da venerdì 6 fino a domenica 15 ottobre 2017, nel Padiglione Spadolini della Fortezza da Basso di Firenze, l’11esimo appuntamento con Florence Biennale - Mostra internazionale di arte contemporanea di Firenze. Il programma completo.

4

Boccaccesca

Dal 6 al 8 ottobre nella patria di Giovanni Boccaccio torna la manifestazione che celebra l’arte del buon vivere. Certaldo infatti ospiterà "Boccaccesca", che in questa 19ma edizione sarà dedicata ai fiori: tre giorni intensi durante i quali chef ed esperti sveleranno i mille segreti dei fiori in cucina. In più sarà possibile visitare gratuitamente la Casa di Boccaccio.

5

Altre forme di vita

Tre giorni di proposte e attività rivolte a chi ama sperimentare e immaginare nuovi modi di fare le cose, a ogni età. All'Impact Hub Firenze si susseguiranno incontri, mercatini, bancarelle di street food e musica.

6

Mostra mercato dei fiori d'autunno

Mostra annuale di piante e fiori presso il Giardino dell'Orticultura, con workshop, visite guidate e laboratori anche per i più piccoli.

7

Empolissima

Empolissima compie 15 anni e festeggia con più di un chilometro di stand tra vestiario e gastronomia. In più il raduno di auto d'epoca e molto altro.

8

Il Cinquecento a Firenze

Dal 22 settembre è visitabile a Palazzo Strozzi la mostra "Il Cinquecento a Firenze": una mostra-evento che vede esposte per la prima volta insieme le opere di artisti come Michelangelo, Pontormo, Rosso Fiorentino. QUI per vedere le immagini della mostra.

9

Festival del calcio

Dal 3 al 9 ottobre il Festival del calcio approda a Firenze. Sarà possibile incontrare i volti più noti del giornalismo sportivo e i protagonisti del calcio dagli anni '80 ad oggi,​

10

Scandicci Fiera

Inizia sabato "Scandicci Fiera", la fiera dedicat ad artigianato, cibo, servizi, mobili, abiti, gadget, auto, servizi, cosmetica, benessere e un'area dedicata alla ristorazione.

11

Campus della Musica

Il Campus della Musica torna in città da sabato 7 a lunedì 9 ottobre con una quarta edizione ricca di incontri, corner, workshop, concerti e colloqui. Nella bellissima location dell'Opera di Firenze molti gli ospiti che saliranno sul palco tra cui Morgan, Dolcenera, Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Red Canzian (Pooh), Mario Biondi, Niccolò Fabi, Ex-Otago, Pier Cortese e molti altri.

12

Disco

Serata inaugurale dell'ottava stagione di Lattex Plus alla Flog.

Al Tenax torna l'appuntamento "Febbre a 90" con canzoni che vi accompagneranno alla riscoperta dei fantastici anni '90.

Torna sabato al Viper Club l'appuntamento con "Hot Shot, '90 in da house".

Inaugurazione di "The Golden Age", la tredicesima stagione della discoteca fiorentina Otel.

Al Tasso Hostel Firenze una venerdì sera da non perdere: aperitivo dalle 20 e festa dalle 22.30, sul palco la nuova Band di Claudio Corona Belgrave "For Girls who like Fat Guys".

13

Sagra del marrone

Arriva l’autunno e il Mugello si scalda con il Re del bosco, il Marrone che a San Piero a Sieve sarà protagonista per tre domeniche con la "Festa del Marrone e dei prodotti tipici".

14

Sagra del Marrone e dei frutti del sottobosco, Vivi l’Autunno

Domenica con la "Sagra del Marrone e dei frutti del sottobosco, Vivi l’Autunno" a Palazzuolo sul Senio. Agli stand gastronomici si potranno acquistare i prodotti a base di marrone come la Torta, il Castagnaccio, i Tortellini e altri dolci.

15

Sagra della bistecca e del fungo porcino a Certaldo

Sagra della bistecca e del fungo porcino a Certaldo. Nel menù bistecche, tagliate, porcini alla griglia e fritti, primi vari e una zuppa di funghi con porcini.

16

Campionato dei match di improvvisazione teatrale

Lega Improvvisazione Firenze, in collaborazione con ATTOUNO, dà il via, venerdì 29 settembre, al campionato di Match di Improvvisazione Teatrale presso l’Auditorium Coverciano. Assaporare il brivido della recitazione senza canovaccio, per assistere ad uno spettacolo unico e irripetibile, poiché non sarà mai uguale ad un altro.

