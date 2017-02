Firenze, 15 appuntamenti da non perdere questo week-end

1 / 3

Torna la Domenica Metropolitana. Anche a febbraio tanti appuntamenti imperdibili nei musei civici di Firenze. Ecco qui tutti gli appuntamenti.

Il documentario L'Arte in Guerra (dedicato ai Monuments Men italiani), del regista fiorentino Massimo Becattini prodotto per il programma di Rai 3 "La Grande storia", sarà presentato in anteprima venerdì 3 febbraio a La Compagnia, per poi andare in onda nel canale televisivo nazionale a maggio.

Dvd e cd vergini, cartucce per stampanti e kit di ricarica, periferiche, accessori per pc, lettori multimediali, apparecchiature radio, microcamere, articoli per spionaggio, lampade a led. Appassionati di elettronica non potete perdere l'appuntamento all'Obihall con i prezzi stracciati della "Fiera dell'Elettronica".

Il teatro della Pergola ripropone "I Racconti del Terrore di Edgar Allan Poe" in una nuova bellissima rassegna serale: "Mezzanotte a teatro con Edgar Allan Poe". QUI i biglietti.

Italia e Messico si uniscono per regalare una serata scoppiettante. L'evento inizierà allo Shot Bar e continuerà allo Yab.