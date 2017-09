Firenze, gli eventi da non perdere questo weekend

1

Il 1 ottobre si rinnova l'appuntamento con la Domenica Metropolitana, tanti eventi e visite guidate gratuite nei musei fiorentini. QUI il programma.

Sagra della bistecca

A Certaldo l'appuntamento è con la sagra della bistecca e del fungo porcino. Porcini fritti e alla griglia accompagneranno tagliate e bistecche gustose.

Bright 2017

La notte del 29 settembre si accenderà della luce della ricerca. Con Bright2017 anche la Toscana celebra la Notte dei ricercatori. Spettacoli, conferenze con importanti scienziati, mostre e laboratori.

Tartufiera

Bianco, nero, bianchetto sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre a Barberino Val d'Elsa il protagonista è il tartufo in tutte le sue forme con "TartuFiera". Da non perdere i gustosi piatti a base di tartufo.

Sound and Bike

Torna "Sound and Bike" il percorso-installazione sonora, a cura di Tempo Reale, alla scoperta del Parco delle Cascine in bici con la musica di gruppi e cori di ogni parte del mondo, sabato 30 settembre.

Wired Next Fest

Il Wired Next Fest torna a Firenze per il secondo anno consecutivo. Il 30 settembre e il 1 ottobre il più grande festival italiano dedicato all’innovazione animerà Palazzo Vecchio e trasformerà per due giorni Firenze nella capitale del cambiamento. Tutti gli ospiti

I concerti del Wired Next Fest

Sabato 30 settembre, dalle 21, all’interno del Salone dei Cinquecento Niccolò Fabi, Levante, Lo Stato Sociale, Nina Zilli e Samuel si alterneranno sul palco del Wired Next Fest Firenze.​

Florence Queer Festival

Quindicesima edizione del Florence Queer Festival che si terrà nella cornice del Cinema La Compagnia. Anche quest'anno torneranno i film del concorso, nazionale, VideoQueer pensato per raccontare l’universo gay, lesbico, bisex e transgender.

Centro Zeffirelli

Il Centro Internazionale delle Arti dello Spettacolo Franco Zeffirelli apre le porte al pubblico con il suo primo open day domenica 1 ottobre. L'ingresso sarà gratuito per tutti i residenti di Firenze e provincia; per stranieri e non residenti il biglietto sarà a prezzo ridotto.​

Quattro giorni di spettacoli e stage

Da giovedì a domenica Areamista festeggerà il suo decimo anno di attività proponendo quattro giorni di spettacoli e stage rivolti agli amanti dell’improvvisazione, ma non solo, al Teatro Studio Mila Pieralli di Scandicci. Ciliegina sulla torta è la presenza, venerdì 29 settembre, ore 21:30, del comico Lorenzo Baglioni col suo spettacolo Selfie.

Didacta, la fiera dedicata alla scuola

Dal 27 al 29 settembre 2017 arriva a Firenze la fiera tedesca dedicata alla scuola e all'istruzione: "Didacta". Tra i temi di confronto in evidenza ci sarà l'alternanza scuola-lavoro. Saranno presenti migliaia di insegnanti, studenti e aziende di produzione di materiale scolastico, dai libri ai supporti digitali per la nuova Scuola 2.0.

Palio di Bagno a Ripoli

38a edizione del Palio di Bagno a Ripoli, organizzato dall'Associazione Palio delle Contradeo. Tanti eventi: QUI il programma completo.



Festa dell'uva

Fino al 30 settembre a Impruneta si tiene la Festa dell'uva. Molti gli eventi tra cui mostra mercato di prodotti enogastronomici presso il parco della Barazzina, musica e sbandieratori.

Torre di San Niccolò

Ultimi giorni per accedere alla Torre di San Niccolò. Organizzate visite guidate.

Concerto Stregoni

Il 29 settembre fa tappa a Firenze Stregoni nell'ambito della rassegna Real Estate curata dall'Associazione Culturale Lungarno in collaborazione con la cooperativa La Pietra d'Angolo Cooperativa Sociale e il Glue Alternative Concept Space. Stregoni è il tentativo di comprendere attraverso il linguaggio sonoro quello che sta accadendo dentro e fuori dai confini di un continente segnato dalla più grande crisi politica dalla nascita dell'Unione.

Campionato dei Match di Improvvisazione Teatrale

Lega Improvvisazione Firenze, in collaborazione con ATTOUNO, dà il via, venerdì 29 settembre, al campionato di Match di Improvvisazione Teatrale presso l’Auditorium Coverciano. Assaporare il brivido della recitazione senza canovaccio, per assistere ad uno spettacolo unico e irripetibile, poiché non sarà mai uguale ad un altro.

