Firenze, gli eventi da non perdere questo weekend

Cultura

1

Il Cinquecento a Firenze

Dal 22 settembre è visitabile a Palazzo Strozzi la mostra "Il Cinquecento a Firenze": una mostra-evento che vede esposte per la prima volta insieme le opere di artisti come Michelangelo, Pontormo, Rosso Fiorentino. QUI per vedere le immagini in anteprima.

2

Giornate europee del patrimonio

Giornate europee del patrimonio: entrate serali ad 1 euro, entrate e visite guidate gratuite. QUI tutte le informazioni.

3

Biennale internazionale dell'antiquariato

La Biennale internazionale dell'antiquariato torna a Firenze nella bellissima cornice di Palazzo Corsini dal 23 settembre al primo ottobre 2017. Le migliori gallerie italiane e straniere espongono dipinti, sculture, arredi e oggetti di epoche diverse che, da questa edizione, arriveranno per la prima volta fino agli anni Ottanta del Novecento.​

4

Urs Fischer

In piazza della Signoria verrà svelato il colosso di Urs Fischer. L'artista svizzero è il protagonista del 2017 di "In Florence" il progetto d'arte contemporanea ideato da Fabrizio Moretti e Sergio Risaliti. QUI per maggiori informazioni.​

Cibo

5

Casci-nic

Sabato 23 settembre il Parco delle Cascine di Firenze ospiterà Casci-nic, un picnic per riscoprire il polmone verde della città, parte fondamentale del suo patrimonio storico. Quattro i menù tra i quali scegliere, ma non solo cibo anche divertimento, musica e sport.

6

Beer Craft Arena

Tre giorni dedicati alla birra artigianale italiana. L'ippodromo del Visarno si trasforma in "Beer Craft Arena": street food, musica e ovviamente fiumi di birra.

7

BavieraFest

All'Obihall è arrivata la Baviera: fiumi di birra e piatti tipici tedeschi per BavieraFest.

8

Sagra della bistecca e deu funghi porcini

Porcini fritti o alla griglia, tagliata o fiorentina, zuppa di funghi o primi sfiziosi alla sagra della bistecca e dei funghi porcini di Certaldo.

9

Sagra della pizza

Seconda domenica in compagnia della Sagra della pizza alla Buonerìa.

10

Degustazione

Degustazione in piazza di vini e della mitica schiaccia con l'uva a Campi Bisenzio.

Musica

11

Musica al tramonto

La musica italiana raccontata al tramonto al Flower al Piazzale Michelangelo con Maurizio Sazio e lo spettacolo "Canzoni quasi d’amore".

12

Ligabue in concerto

Ligabue in concerto al Mandela Forum. Il cantante emiliano doveva esibirsi a Firenze a marzo, ma a casa di problemi alle corde vocali le date sono state posticipate al 22 e 23 settembre.

13

Nextech

Tre giorni di Nextech, il festival di musica elettronica fra i più longevi d'Italia. Ecco il programma che tocca il cinema La Compagnia, il locale Move on, il Viper Theatre e la Fortezza Da Basso.

Sport

14

Corri La VIta

Corri La Vita, giunta all’edizione numero 15, una passeggiata che tocca le vie e i luoghi più suggestivi della città. Per la prima volta la partenza sarà dal parco delle Cascine con ritrovo alle 9.30 in piazza Vittorio Veneto.

Fiere-mercatini

15

Artour, il bello in piazza

In piazza Strozzi dal 22 al 24 settembre si terrà il mercato artigiano di "Artour, il bello in piazza". Abiti, gioielli, oggetti d'arredamento.

16

InFiera

A Barbetino del Mugello è tempo di "InFiera" la fiera di settembre dedicata alla tradizione: mercato agricolo, leboratori di smilatura e mungitura, musica e buon cibo.

Festival

17

Firenze Rivista

Tre giorni per discutere di editoria indipendente da venerdì 22 a domenica 24 settembre arriva la terza edizione di Firenze Rivista, festival dedicato all'editoria indipendente che quest'anno viene ospitata da Museo Novecento.​

18

Festival delle Religioni

Fino a sabato a Firenze si tiene il "Festival delle Religioni": una terza edizione ricca di appuntamenti per riflettere su identità, fede e cultura.

19

Cirk Fantastik

Ultimo fine settimana in compagnia del Cirk Fantastik al parco delle Cascine.

20

Festival del Cinema d'Indonesia

Festival del Cinema d'Indonesia in programma al cinema La Compagnia di Firenze dal 22 al 24 settembre. Sette film in anteprima.

