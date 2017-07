Firenze, i 12 appuntamenti da non perdere questo weekend

1

Concerto all'alba con cornetto

All'alba di domenica 23 luglio un concerto evento per scoprire Firenze alle prime luci del sole. La musica di Cesare Picco, la bellezza di piazza Santissima Annunziata e un caffè con cornetto per completare il quadretto regalato dal Musart Festival.

Sagra bistecca con funghi porcini

A Pozzolatico, frazione del comune di Impruneta, il circolo ricreativo propone la sagra della bistecca con funghi porcini.

Feste medievali alla Corte degli Ubaldini

A Palazzuolo sul Senio tornano le Feste medievali alla Corte degli Ubaldini il tema di quest'anno è "Eroiche gesta tra storia e leggenda", vi aspetteranno campi d'armi, tornei, battaglie, mercati, spettacoli, musica, osterie.

Estate Fiesolana

Ultimi giorni di programmazione per gli spettacoli in programma al Teatro romano di Fiesole, in occasione dell'Estate fiesolana. Sabato lo spettacolo Agamennone con Paolo Graziosi.

Francesco Gabbani

Il vincitore dell'edizione 2017 del Festival di Sanremo, Francesco Gabbani, sarà in piazza Santissima Annunziata in occasione del Musart Festival venerdì 21 luglio con il suo Occidentali's Karma.

Botanica

Sabato 22 luglio in piazza Santissima Annunziata si svolgerà l'unico appuntamento ad entrata gratuita del Musart Festival: Botanica, un concerto alla scoperta delle piante.

Sagra del fritto misto

A Limite sull’Arn​o si tiene la seconda edizione della Sagra del fritto misto. Non solo verdura ma anche pesce e tanti prodotti locali da gustare.

Festa dell'Unicorno

Elfi, folletti, personaggi dei film fantasy, streghe e maghi la Festa dell'Unicorno a Vinci è il raduno perfetto per tutti gli amanti del genere. Nel borgo medievale sono organizzati più di 100 eventi.

Caruso garden Theatre

Caruso garden Theatre, ultimo appuntamento della rassegna venerdì 21 luglio alle 21.30 con "ImprovvisaMente", spettacolo di improvvisazione teatrale.

Bill Viola

Si conclude questo fine settimana a Palazzo Pitti la mostra dedicata a Bill Viola il maestro della videoarte.

Aperitivi

Aperitivo all'aria aperta? Firenze offre molti luoghi per sfuggire dal caldo dell'estate

Giardino dell'Artecultura

Off Bar

Easy Living

Apertivi a bordo piscina

Cinema

Apriti Cinema

Apriti Cinema il cinema sotto le stelle del piazzale degli Uffizi.​

Nuovo cinema Puccini garden

Nuovo Puccini Garden è la rassegna di cinema, teatro e letture sceniche che il Teatro Puccini organizza nel suo giardino

Arena di Marte

Due arene, il grande cinema nazionale e internazionale da non perdere al Nelson Mandela Forum

