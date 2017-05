Firenze, i 12 appuntamenti da non perdere questo weekend

1

Musei

Notte Europea dei Musei

Il 20 maggio è la Notte Europea dei Musei, una notte speciale durante la quale i poli museali saranno visitabili fino alle 23:00 al prezzo simbolico di 1 euro.

Festa dei Musei

Il fine settimana del 20 e 21 maggio in Toscana si celebrano i musei con la "Festa dei Musei". Due giorni ricchi di eventi imperdibili: concerti e visite guidate.

Amico Museo

Inizia il 20 maggio, e proseguirà fino al 4 giugno, l'iniziativa "Amico Museo". Durante questo periodo saranno proposte centinaia di attività in tutta la provincia di Firenze. Qui il programma completo.

Sagra del Pesce

A Certaldo da questo fine settimana e per quasi un mese la città prende un sapore marino con la Sagra del Pesce. Molti piatti gustosi dall'impepata di cozze al filetto di pesce all'isolana.

Nextech Festival

Alla Fortezza da Basso una serata tra musica elettronica e luci con il Nextech Festival. Qui gli ospiti.

Artigianato e Palazzo

Nel bellissimo giaridno di Palazzo Corsini si tiene fino a domenica la mosrta mercato d'artigianato italiano "Artigianato e Palazzo", che quest'anno ha come tema i fiori d'arancio. Un evento che celebra il "fatto in Italia": dall'oreficeria all'intarsio per arrivare alla cucina.

Dimore storiche 2017

Sono 90, di cui 26 visitabili per la prima volta, le dimore storiche private della Toscana che il 21 maggio saranno aperte gratuitamente al pubblico in occasione della VII Giornata nazionale Adsi. QUI tutti i luoghi a Firenze.

I Vini del Castello

I Vini del Castello, un viaggio del gusto alla scoperta dell'incantevole borgo di Montefioralle.

Concerti di musica indipendente

Al Tasso Hostel Firenze sabato pomeriggio un appuntamento da non perdere con la musica indipendente italiana e toscana realizzato da Musica Spettinata. In più una mostra di illustrazioni e un mercatno hand made.​

Modaprima

Alla Stazione Leopolda si tiene l'82esima edizione di Modaprima: il salone per le collezioni ready-to-wear di abbigliamento e accessori donna e uomo, per la primavera/estate 2018 e i best-seller per l'autunno/inverno 2017/18.

Giardino dell'iris

Ultimi giorni per visitare il giaridno dell'Iris ed i suoi bellissimi fiori.

Mojito & Daiquiri improv party

FirenzeLongform e Attouno presentano il primo spettacolo "Mojito & Daiquiri improv party". Un evento teatrale completamente improvvisato, accompagnato da mojto e da un aperitivo realizzato da Piùcheppane.

Calcio balilla

Torneo di calcio balilla a Empoli. L'incasso sarà devoluto all'Associazione Tumori Toscana.​

Bambini

Festival dei Bambini

Nuovo appuntamento con il Festival dei bambini. Il 19, 20 e 21 maggio 2017 Firenze sarà teatro di molte iniziative dedicate ai più piccoli. La "città come casa" sarà il filo rosso dell’evento.

Rugby nei Parchi

Il 20 maggio arriva a Firenze, al Parco delle Cascine, "Rugby nei Parchi". La manifestazione, gratuita, vuole promuovere la conoscenza del rugby tra i più piccoli.

