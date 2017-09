Firenze, gli eventi da non perdere questo weekend

1

Gelato Festival

A Piazzale Michelangelo da giovedì a domenica si terrà la finale europea del Gelato Festival, 16 i gelati che si sfideranno. QUI per tutte le informazioni.

Sabato 16 settembre alle 20:00 il vincitore del contest di FirenzeToday #afirenzecigarba, dedicato al gelato abvrà un cooking show a lui dedicato a Piazzale Michelangelo.

2

Firenze Jazz Fringe Festival

Quattro giorni dedicati alla musica jazz. L'Oltrarno cambia volto e diventa un palcoscenico a cielo aperto. Locali, piazze, vie e anche l'Arno saranno i protagonisti, oltre ai musicisti, della prima edizione Firenze Jazz Fringe Festival.

Da ricordare

Una zattera sull'Arno, la musica, la magia della bellezza di Firenze al calar del sole.

Tre torri sulla spiaggetta sull'Arno per quattro concerti che mettono al centro il pubblico.

3

BavieraFest

La Baviera arriva a Firenze, all'Obihall, con BavieraFest dal 15 al 24 settembre birra e fiumi insieme a musica e cibo tipico tedesco.

4

Concerti al Parco di Pratolino

Secondo e terzo appuntamento con i concerti al Parco di Pratolino. Il 16 settembre Le Quattro Stagioni, il 17 settembre si esibirà l'Orchestra Toscana Classica sarà con 'In viaggio verso l'America'.

5

Settimana Lucana

Firenze incontra la Basilicata in una rassegna di musica, cinema, teatro, enogastronomia, laboratori e incontri. Gli ultimi appuntamenti fino a sabato.

6

Presentazione di libri

Alberto Angela sarà a Vinci per presentare il suo nuovo libro "Gli occhi della Gioconda". Qui per orario e luogo.

7

Cirk Fantastik

Al parco delle Cascine torna l'appuntamento per grandi e piccoli con Cirk Fantastik. 11 giorni tra illusioni, equilibristi e divertimento.

8

Sagra della pizza

Alla Buonerìa due domeniche di "giro pizza". I quattro forni saranno attivi dalle 19:00.

9

Yoga

Ultimo appuntamento con lo yoga al tramonto al Wood Music Garden.

10

Asta di vini per Att

Un luogo magico, il tepidario del Roster, e le migliori etichette per un'asta di raccolta fondi per Att, l'Associazione Tumori Toscana.

11

Festa dell’Uva di Impruneta

91esima edizione della Festa dell’Uva di Impruneta, in programma degustazioni, mercatini e musica.​

TUTTI GLI EVENTI

FILM

Qui potete trovare tutta la programmazione dei film a Firenze.

RISTORANTI

Qui i ristoranti di Firenze, per scegliere tra cucina tradizionale toscana, etnico, giapponese o cinese.

ORGANIZZI EVENTI? Caricalo QUI