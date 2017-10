Firenze, gli eventi da non perdere questo weekend

1

Giornata Fai

Domenica 15 ottobre il Gruppo FAI Giovani Firenze ha organizzato delle visite guidate alla scoperta della storia di alcuni degli edifici più rappresentativi del Parco delle Cascine.

2

Scandicci Fiera

Ultimi giorni per visitare la più grande fiera ad ingresso gratuito della Toscana: Scandicci Fiera.

3

Florence Biennale

Fiino a domenica 15 ottobre 2017, nel Padiglione Spadolini della Fortezza da Basso di Firenze, l’11esimo appuntamento con Florence Biennale - Mostra internazionale di arte contemporanea di Firenze. Il programma completo.

4

Fiera dell'elettronica

All'Obihall torna la Fiera dell'Elettronica. Pc, smartphone, accessori, batterie, gadget elettronici e molto altro a prezzi accessibili.

5

Ti presento un amico

Paola Turci, Ermal Meta, Barbara Foria, the Kolors e Fabio Rovazzi saranno al Mandela Forum per "Ti presento un amico" la serata di raccolta fondi per le persone con sindrome di Down.

6

Festival dei Popoli

Sei i documentari italiani, tutti in anteprima mondiale, in competizione alla 58esima edizione del Festival dei Popoli, il festival internazionale del film documentario, che si terrà fino 17 ottobre al Cinema La Compagnia.

7

Muovere un cielo pieno di figure vive

Venerdì è l'ultimo giorno per visitare in piazza Santissima Annunziata l'evento artistico che lega luci, geometrie e architettura: Muovere un cielo pieno di figure vive. Sulla facciata dell'Ospedale degli Innocenti sarà proiettato un mapping digital video di cinquanta metri di base.

8

Mysterion

Andare al museo non è mai stato così divertente. Con Mysterion si può vincere un aperitivo sulla Torre di Arnolfo. Scopri qui come vincere un aperitivo esclusivo.

9

Camminate Uisp

I primi appuntamenti del ciclo delle passeggiate "Salute è benessere" saranno il 14 ottobre nel Quartiere 2 e 4. QUI il programma.

10

Teatro

Il mondo delle serie tv e del cinema a teatro con un evento pensato da Attouno. Senza testo, senza scene, senza costumi, solo con la fantasia dell'improvvisazione teatrale chi parteciperà avrà l'occasione di ballare sulle note di La La Land, esplorare la metropoli del futuro con Blade Runner o la Firenze di Amici miei.

11

Sagra del marrone

Arriva l’autunno e il Mugello si scalda con il Re del bosco, il Marrone che a San Piero a Sieve sarà protagonista per tre domeniche con la "Festa del Marrone e dei prodotti tipici".

12

Sagra del Marrone e dei frutti del sottobosco, Vivi l’Autunno

Domenica con la "Sagra del Marrone e dei frutti del sottobosco, Vivi l’Autunno" a Palazzuolo sul Senio. Agli stand gastronomici si potranno acquistare i prodotti a base di marrone come la Torta, il Castagnaccio, i Tortellini e altri dolci.

13

Sagra della bistecca e del fungo porcino a Certaldo

Sagra della bistecca e del fungo porcino a Certaldo. Nel menù bistecche, tagliate, porcini alla griglia e fritti, primi vari e una zuppa di funghi con porcini.

