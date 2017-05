Firenze, i 12 appuntamenti da non perdere questo weekend

1

Notre Dame de Paris

Il musical con protagonisti Lola Ponce e Giò di Tonno torna a Firenze, al Mandela Forum da venerdì a domenica.

2

La Sagra della Ficattola a Impruneta

Ultimo fine settimana per partecipare a passeggiate nella natura, concerti e ovviamente per gustare le gustare le ficattole.

3

Nek in concerto

Il teatro Verdi venerdì ospita sul suo palco Nek in occasione del suo "Unici in tour".

4

Sagra del Fritto

A San Donnino, Campi Bisenzio, la nona edizione della sagra del Fritto. Potrete assaggiare pollo, carciofi, coniglio e molto altro.

5

Florence Creativity

Alla Fortezza da Basso un fine settimana dedicato alla creatività e alla manualità con Florence Creativity, la fiera di primavera.