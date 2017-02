Firenze, 15 appuntamenti da non perdere questo weekend

1 / 3

In piazza della Santissima Annunziata arriva per la prima volta la Fiera del cioccolato artigianale. Praline, crèpes e tante altre prelibatezze. Da non perdere il 10 febbraio la tavoletta di cioccolata da record.

Alla Fortezza da Basso torna l'appuntamento che i veri amanti del vino Chianti non possono perdersi: "Chianti Lovers". 100 aziende e 400 vini da degustare.

Proprio per la promozione di Chianti Lovers alla Fortezza, venerdì 10 febbraio in piazza Santo Spirito troverete l'Ape del Chianti per un aperitivo speciale tra vino e fritto.

L'11 febbraio è il tempo della seconda visita guidata alla scoperta dell'arte del complesso di Santa Maria Novella.

Sarà il Teatro La Compagnia di Firenze ad ospitare, il 10 febbraio, la prima serata dell'Adventure Movie Awards Tour 2017. QUI tutti i cortrometraggi in programma.