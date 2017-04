Corsa del Pirmo Maggio nei borghi di Brozzi, Quaracchi e Peretola

Di corsa tra le vie di Brozzi, Quaracchi e Peretola. È "Vivi i borghi", la manifestazione ludico motoria non competitiva che torna il Primo Maggio per la seconda edizione. Due percorsi sulle distanze di 4,5km e 8km con partenza da piazza Primo maggio a Brozzi. La manifestazione è organizzata da Asd Quaracchi Lab. Il ritrovo è fissato in piazza Primo maggio a Brozzi alle ore 9, con partenza prevista alle ore 10