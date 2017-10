Vivaldi & Haydn al Teatro di Vinci

Orchestra d' Archi Ferruccio Benvenuto Busoni

Quarto Appuntamento "Vivaldi & Haydn"

LE QUATTRO STAGIONI DI VIVALDI



Antonio Vivaldi (1678 - 1741)

Concerto per clavicembalo e Archi

RV 780 in La maggiore



Sabrina Bessi, clavicembalo

Orchestra d' Archi Ferruccio Benvenuto Busoni

Alessio Cioni, direttore



Franz Joseph Haydn (1732 - 1809)

Concerto per pianoforte e Archi in Re maggiore Hob. XIII nr. 11



Francesco Mazzonetto, pianoforte

Orchestra d' Archi Ferruccio Benvenuto Busoni

Alessio Cioni, direttore



-------------------------------------------------------------



Antonio Vivaldi (1678 - 1741)

Le Quattro Stagioni Op. 8

(RV 269 - RV 315 - RV 293 - RV 297)



Leonardo Ricci, violino solista

Orchestra d' Archi Ferruccio Benvenuto Busoni

Alessio Cioni, direttore





SABATO 21 OTTOBRE 2017



TEATRO DI VINCI

Via Pierino da Vinci, 39



INIZIO CONCERTO ORE 21.15



Info & Prenotazioni:

ORCHESTRA D'ARCHI FERRUCCIO BENVENUTO BUSONI

Via Alzaia, 7 50053 EMPOLI FI



+39 057174932 +39 3332708867 +39 3333764731



www.alessiocioni.com/orchestra-busoni/



Con il Patrocinio della Città Metropolitana di Firenze

Con il Patrocinio del Comune di Vinci