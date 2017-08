Visite guidate al Museo Stefano Bardini

In occasione della mostra Glenn Brown. Piaceri Sconosciuti in corso al Museo Stefano Bardini (fino al 23 ottobre 2017) i Musei Civici Fiorentini e l’Associazione MUS.E propongono un calendario di visite guidate per giovani e adulti: un ciclo di appuntamenti che permetterà di apprezzare le sorprendenti opere dell’artista britannico nell’intreccio con le collezioni Bardini che abitano usualmente le sale del museo.

La mostra "Glenn Brown. Piaceri Sconosciuti"

Dipinti e sculture eleganti, colte e seducenti, quelle di Glenn Brown, che affondano le proprie radici nella storia dell’arte guardando ai capolavori del passato e proponendone una nuova metamorfosi e una nuova vita. Ed ecco che, per esempio, i pagliacci dei dipinti Poor Art e Unknown Pleasures dialogano amaramente tanto con la loro originaria fonte di ispirazione – un dipinto della scuola di Rembrandt – quanto con il monumentale Crocifisso quattrocentesco del museo, mentre i raffinatissimi disegni realizzati sulla scia dei grandi maestri trovano la loro perfetta collocazione nelle piccole e grandi cornici Bardini.

E ancora, il malizioso Trivial Pursuit si posiziona accanto alla serie di sculture in terracotta e stucco policromo, mentre la monumentale e misteriosa Die Mutter des Kunstlers (La madre dell’artista) dialoga con il Baccanale di Mattia Preti e con i dipinti cinque-seicenteschi che la circondano.

Il calendario degli appuntamenti

Le visite sono riservate a giovani e adulti e avranno una durata di 50 minuti. Il costo del biglietto è di €2,00 (residenti città metropolitana) e €4,00 (non residenti città metropolitana) oltre al biglietto di ingresso del museo (€6,00 intero – €4,50 ridotto). Ingresso 2×1 per i soci Unicoop Firenze. La prenotazione è obbligatoria:per informazioni e prenotazioni Tel. 055-2768224 055-2768558 | Mail info@muse.comune.fi.it

Sabato 26 agosto h14-h15-h16

Sabato 16 settembre h14-h15-h16

Sabato 21 ottobre h14-h15-h16