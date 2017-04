Santissima Annunziata e Cappella dei pittori, la visita guidata in sostegno all'Associazione Tumori Toscana

Proseguono le visite guidate alla scoperta di Firenze a cura di Confguide – Confcommercio Firenze in favore della Onlus ATT - Associazione Toscana Tumori.

Sabato 22 aprile 2017 alle ore 19:30 e alle ore 20.30 l’Associazione Tumori Toscana e le guide turistiche Confguide – Confcommercio Firenze organizzano la visita guidata “La Santissima Annunziata e la Cappella dei pittori”.

Il ritrovo è sotto il loggiato della basilica, presso la porta laterale sinistra dalla quale si accederà per visitare il chiostro Grande con gli affreschi che raccontano la storia dei frati Servi di Maria e il bellissimo affresco della Madonna del Sacco, capolavoro di Andrea del Sarto. La visita proseguirà nella cappella di San Luca o “Cappella dei pittori” per ammirare, tra gli altri, gli affreschi del Vasari e del Pontormo, la suggestiva Trinità di Alessandro Allori, e per conoscere le curiosità e i numerosi riferimenti alle vite illustri che in questo luogo hanno trovato ciascuna una diversa espressione, dalla famiglia Medici al Cellini del quale, proprio attorno alla lapide in marmo che ne identifica il luogo di sepoltura, l’attrice Donatella Russo leggerà alcuni passi della vita.

La visita guidata sarà curata da Samuele Magri, storico dell’arte e guida turistica. L’offerta minima è di 12,00 euro a persona, che saranno interamente devoluti all’Associazione Tumori Toscana a sostegno del servizio di Cure Domiciliari Oncologiche gratuite che dal 1999 offre ai malati di tumore della Toscana.

È previsto un numero massimo di 50 partecipanti per visita. La prenotazione è obbligatoria.

Informazioni e prenotazioni: dott.ssa Paola Neri, referente per A.T.T. Firenze, 335 6586211.