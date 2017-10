Piazza Annigoni, "Nonno ascoltami": controlli gratuiti dell'udito

Per la prima volta la Toscana ospita La campagna nazionale per la prevenzione contro i disturbi dell’udito. Domenica ‘Nonno ascoltami!’, approda a Firenze, in piazza Annigoni, dalle 10 alle 19, offrendo l’opportunità di effettuare controlli gratuiti dell’udito, nelle tende messe a disposizione da Croce rossa e Misericordia.

‘Nonno ascoltami!’ porterà in piazza medici specialisti e tecnici dell’udito, che per un’intera giornata saranno a disposizione dei cittadini che vogliano effettuare un controllo dell’udito, grazie all’impegno di diversi partner nazionali e locali.

“E’ una campagna molto importante – ha detto l’assessore al Welfare Sara Funaro durante la conferenza stampa di presentazione il 19 ottobre – per la prima volta a Firenze grazie all’associazione 'Nonno Ascoltami' che collabora a livello nazionale con tante realtà. Una campagna che si svolgerà domenica a Firenze per cercare di sensibilizzare e fare prevenzione sul tema dell’udito, su cui c’è da lavorare in sinergia e in maniera forte con le istituzioni".

Prendendo spunto dalla festa dei nonni, la manifestazione porterà in piazza tutta la famiglia, per una giornata di giochi, sport e divertimento per grandi e piccini. Tra le iniziative collaterali, il “Muro del nonno”, esposizione di elaborati artistici sul tema rapporto nonno-nipote.

L’iniziativa, patrocinata dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero della Salute e realizzata con il supporto dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), è arrivata quest’anno alla sua ottava edizione e ha visto il coinvolgimento di16 regioni, 37 città e 10 milioni di cittadini in tutta Italia. A Firenze l’evento è promosso grazie al sostegno di Widex, Medel, Inventis.

Fondamentale il sostegno da parte dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) di cui ‘Nonno ascoltami!’ è interlocutore ufficiale e ambasciatore per l’Italia. Ogni anno infatti l’associazione si fa promotrice della Giornata dell’udito, importante iniziativa a sostegno del ‘World HearingDay’, indetto dall’OMS il 3 marzo di ogni anno.

‘Nonno Ascoltami!’ si avvale del prezioso sostegno di un Comitato scientifico nazionale, formato da più di trenta medici specialisti, tra i maggiori esperti del settore audiologico italiano. L’evento infatti gode del patrocinio e supporto scientifico di tutti i presidi ospedalieri delle città che aderiscono all’iniziativa.