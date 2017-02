Visita all'Antica Officina Profumo di Santa Maria Novella

L'Antica Officina Profumo di Santa Maria Novella a Firenze è un luogo magico dove il tempo sembra essersi fermato. L'Associazione Culturale Marginalia, propone per soci ed amici un percorso dell'antico Museo dell'Officina, in apertura straordinaria per il nostro gruppo. Per domenica 5 Febbraio 2017 alle ore 16,30, ritrovo alle ore 16,20 davanti all'ingresso dell'Antica Officina Profumo, in via della Scala n. 16 a Firenze. Sarà un percorso dove saremo inebriati dai profumi e dal calore di un ambiente pieno di fascino e storia. Vi aspettiamo per condividere un'esperienza indimenticabile. Dopo la visita tutti i partecipanti potranno visitare le sale del negozio per fare acquisti e ammirare le collezioni dei vari prodotti proposti. Quindi tutti insieme finiremo il nostro percorso, per chi lo vorrà, seduti ai tavolini della caffetteria, un vero e proprio salotto dove poter assaggiare un'ottima tisana. I muri affrescati e i decori rendono l'ambiente regale e importante. Le grandi stanze si susseguono come un labirinto di arte e dettagli, un'oasi di serenità, insomma, da cui non vorremo uscire mai più. GRATUITA PER I SOCI. Quota di partecipazione per i non soci € 7,00 a persona. Prenotazioni obbligatorie e posti limitati scrivendo a: visiteguidate@associazionemarginalia.org - Tel: 366 4475991 - 329 3075760 Un cenno storico L'Antica Spezieria, oggi erboristeria, era riservata alla vendita ed all'esposizione dei prodotti. La storica Sala di Vendita fu ristrutturata nel 1848 quando l sempre crescente notorietà della Farmacia rese necessario un idoneo salone per accogliere i clienti. La Sala Verde è, sin dal 1700 la sala di ricevimento, nella quale venivano servite le specialità della Farmacia come l'Alkermes o la China, ma soprattutto la cioccolata. La Sacrestia ospita gli antichi testi dell'Officina e i nuovi volumi specialistici. Il "Giardino delle Erbe Aromatiche" è infine il luogo ideale per realizzare un'oasi di riflessione in un ambiente che sembra essersi fermato secoli e secoli indietro. Fonte: http://www.associazionemarginalia.org/antica-officina-profumo-di-santa-maria-novella/