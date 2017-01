Vintage Selection "Let's Dance" alla Leopolda

Tra abiti, oggetti di design e accessori che hanno lasciato il segno nella cultura della moda, alla Stazione Leopolda - da mercoledì 25 a domenica 29 gennaio - torna Vintage Selection. Con la sua atmosfera unica è il salone e laboratorio di ricerca creativa e stilistica, punto d'incontro tra le grandi aziende della moda internazionale con i loro buyer e fashion designer. Tema-guida di Vintage Selection numero 29 è "Vintage Selection. Let's dance!", dedicato alla Disco Dance, che ha rappresentato una grande stagione della musica e della moda degli anni Ottanta. Proprio a questo motivo-guida, che si collega a "Pitti Dance Off", tema dei saloni invernali di Pitti Immagine, si lega il nuovo layout della Stazione Leopolda. A questo sarà ispirato "Disco Parade", mostra-installazione che - dalle 10 alle 21, per l'intera durata del Salone - racconterà l'abbigliamento da discoteca degli anni'80 e '90 attraverso 20 outfit sorprendenti. A Vintage Selection sarà presente come di consueto la Lounge Area, animata il 25 e 26 gennaio, durante l'happy hour, da un magnifico medley di coreografie su dj set anni 80, realizzato dal gruppo di ballerine "Le Giuladies", dell'associazione culturale Tuballoswing. Radio Toscana si conferma media partner della manifestazione. Nella zona relax il bar/ristorante della manifestazione sarà curato da Tuscan Excelsia, realtà di spicco tra le società di catering presenti sul territorio di Firenze. Tuballoswing, abbreviazione di "TUtti BALLanO SWING", è una associazione culturale che nasce nel 2010 a Firenze per far conoscere e diffondere, attraverso il mezzo più efficace e potente, ovvero il ballo, l'incontro e l'aggregazione tra appassionati del vintage. Attualizzando lo spirito e la cultura degli anni d'oro del jazz, del blues fino all'electroswing, legandola ad una dimensione meno vincolata alle teorie dell'insegnamento della tecnica ma più aperta al sociale, alla comunità cittadina, in un'azione di continuo coinvolgimento del pubblico, che da un momento all'altro può sentire l'irresistibile impulso di "dondolare" non appena si ascolti musica. Le Giuladies, gruppo composto da sole ballerine, che si ispira alle Chorus Girls della Swing Era, si esibiranno mercoledi 25 e giovedi 26 gennaio dalle 19.00 alle 21.00 con un magnifico medley di coreografie su dj set anni 80 per farci vivere nuovamente lo spettacolo delle show girls televisive italiane e internazionali come Carmen Russo, Lorella Cuccarini, Raffaella Carrà, Heather Parisi, e le ragazze del famoso programma Drive In.

