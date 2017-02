Capossela omaggia Modigliani al Firenze Libro Aperto

Durante il primo Festival del libro a Firenze, Firenze Libro Aperto, Vinicio Capossela si esibirà alla Fortezza da Basso, Padiglione Spadolini, nella Sala Bianca.

Capossela omaggerà Modigliani regalando al pubblico la struggente ballata sulla storia d’amore del pittore "Modì", composta nel 1991, contenuta nel suo secondo album e dedicata all’artista livornese.

Per poter partecipare occorrerà avere il biglietto di ingresso per Firenze Libro Aperto valido per l'intera giornata.