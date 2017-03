"In villa con gli artigiani": mostra mercato a Villa le Piazzole

SABATO 8 e DOMENICA 9 Aprile Strana.mente events presenta la sesta edizione di " IN VILLA CON GLI ARTIGIANI " mostra mercato di alto artigianato, appuntamento fisso della primavera fiorentina. La splendida cornice di VILLA LE PIAZZOLE al Poggio Imperiale farà da sfondo alla due-giorni di shopping di qualità e ricerca con esposizione di bijoux e gioielli, abbigliamento e accessori, profumi e cosmesi, oggettistica per la casa, complementi d'arredo e prodotti alimentari di qualità. Eventi collaterali accompagneranno lo svolgersi della manifestazione : nel giardino segreto Chiara Bolla insegnante di Kundalini Yoga, lo Yoga della consapevolezza , ci porterà sulla strada del benessere del corpo e dello spirito mentre Hari Simran SK Fondatore del Sat Guru Charan con i terapeuti della Scuola di Riflessologia Plantare saranno a disposizione per farvi conoscere il loro metodo di cura. Per il connubio con l'arte, sempre presente nei nostri eventi, questa edizione ospiterà la mostra di pittura e poesia "Donne e Natura " di Rita Pedullà. Domenica 9 sfliata di moda degli Ateliers presenti alla mostra. Per i più piccoli Giada con le sue Bolle Giganti e l'apicoltura Mancini con la sua Arnia didattica. Sarà presente alla manifestazione la Lega Italiana Fibrosi Cistica Toscana Onlus. Zona Food nell'area teatro per tutta la durata dell'evento. Gli Street Trucks Panino Tondo, La Pentolina , Pesce Pane e il Birrificio artigianale Il Bovaro delizieranno il vostro palato dalla colazione al pranzo fino all'aperitivo serale. In Villa con gli Artigiani Villa le Piazzole Via G. Silvani 149/a Firenze Sabato 8 e Domenica 9 Aprile dalle 10.30/20.00. info : 333 2521819 329 8056528 strana.mente@live.it INGRESSO LIBERO -ampio parcheggio interno con navetta. Fermata Ataf Campi Lunghi linea 36 da Stazione S.M.N.