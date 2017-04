Viale in Festa, una giornata di shopping e divertimento a Vinci

Oltre 200 banchi di abbigliamento, artigianato, gastronomia e tante attività di intrattenimento lungo i quasi 2 chilometri di viale Togliatti a Spicchio-Sovigliana. È “Viale in Festa”, l'attesissima manifestazione dedicata allo shopping e al divertimento che si svolgerà a Vinci domenica 30 aprile, dalle 8 del mattino e fino alle 20.

L'evento, organizzato dal Comune di Vinci e da Confesercenti e giunto ormai alla 13esima edizione, è diventato con il passare degli anni un appuntamento primaverile irrinunciabile. Lo testimoniano le circa 30mila persone, provenienti da tutto l'Empolese e oltre, che hanno invaso Spicchio-Sovigliana nell'edizione dello scorso anno.

Per l'occasione tutte le attività commerciali delle frazioni di Spicchio e Sovigliana potranno restare aperte. Per tutta la giornata e senza interruzioni i visitatori potranno trovare negozi, botteghe, mercati, esposizioni, mostre, concerti e giochi per bambini. E non mancheranno gli stand gastronomici che consentiranno di fare la pausa pranzo senza dover lasciare la festa. Un vero e proprio centro commerciale naturale a cielo aperto, che rappresenta anche un nuovo modello di sviluppo pensato per la città, che stimola e incentiva la collaborazione tra commercianti.