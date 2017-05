Serata di beneficenza a favore della scuola nazionale cani guida per ciechi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FirenzeToday

Villa del Poggio Imperiale, storica sede dell'Educandato della SS. Annunziata a Firenze, ospiterà domani sera, venerdì 5 maggio, la festa di beneficenza "Due occhi per chi non vede". L'evento, aperto a tutti gli studenti dei licei dell'Educandato, è interamente organizzato dal gruppo giovanile Interact del Rotary Club Firenze Ovest, nato a fine gennaio per volontà di alcuni allievi del IV anno del liceo scientifico, tutti tra i 16 ed i 18 anni. Lo scopo della festa è quello di raccogliere fondi da destinare alla Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi per l'acquisto di un cane guida da affiancare ad un giovane bisognoso che verrà individuato sulla base della lista d'attesa già esistente. "È la prima iniziativa che organizziamo come Interact del Rotary Club Firenze Ovest - dichiara Pietro Valente, vicepresidente del gruppo giovanile e rappresentante d'Istituto -. Abbiamo deciso di destinare i fondi che raccoglieremo ad un ragazzo bisognoso della nostra età che presto conosceremo con l'aiuto della Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi, e allo stesso tempo apriremo le porte dell'Istituto per far scoprire le bellezze della nostra sede, splendida Villa Medicea. Un ringraziamento particolare va alla Preside e al Presidente del consiglio di amministrazione che ci hanno sostenuto: speriamo di poter realizzare eventi del genere almeno un paio di volte l'anno". La serata comincerà con l'intervento del Dott. Luigi Salvadori, Presidente di Confindustria Firenze. Ai giovani presenti il Dott. Salvadori parlerà dell'importanza della formazione scolastica e del rapporto scuola-lavoro. Anche in questo caso, l'educandato della SS. Annunziata si conferma essere un'eccellenza della scuola pubblica fiorentina, dimostrando come gli studenti debitamente supportati dalle istituzioni scolastiche ed extra scolastiche siano delle risorse importanti nella società, stimolandoli nell'impegno sociale a favore dei più deboli e formandoli anche sotto il profilo umano per renderli cittadini attivi e consapevoli di domani. Programma della serata: - ore 19: visita al museo rivolta ai genitori e amici degli studenti dell'Istituto - ore 20: rinfresco con presentazione progetto a scopo benefico - ore 21: musica dal vivo e discoteca riservata agli studenti dei Licei Costo prevendita: 10 euro (acquisto presso 4°C Scientifico) L'incasso della serata sarà devoluto alla Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi. Dress code richiesto: abito da sera. Per informazioni: Valente +39 335 7062471, Guandalini +39 334 356 9772