Velonotte Florence

Una passeggiata notturna in bici adatta per tutte e tutti, anche per bambini 5+. 7 tappe e 7 km in tre ore con performance teatrali e commenti di storici Sergey Nikitin, Franco Cardini & Mariella Zoppi. Sono 10 anni che portiamo avanti quest'esperienza in giro per il mondo tra Londra, Mosca, Istanbul, San Pietroburgo. Sei dei nostri? Registrati qui: www.velonotte.com Diretta audio a cura di Controradio FM. PS: E dopo Firenze andiamo a Irkutsk (lago di Baikal), Krasnoyarsk, Verona, Yerevan & Los Angeles!

Gallery