Veivecura in concerto all'8bit Art Lab

I VeiveCura faranno tappa sabato 4 marzo all'8Bit Art Lab di Montelupo Fiorentino per presentare il loro nuovo album "ME+1". L'appuntamento col live è in Gubbio, 9 a partire dalle 22:30. La band siciliana dei VeiveCura, nata dalle mani del polistrumentista Davide Iacono, è giunta al suo quarto disco, che propone un sound rinnovato e sperimentazioni su ritmi e armonie, pur rimanendo fedele alle sonorità eteree che hanno sempre caratterizzato la sua musica. L'esperienza live, che lascerà spazio a sorprese e momenti catartici, si configura come un imprevedibile viaggio verso pianeti lontanissimi dentro al cuore. Ad accompagnare Davide Iacono (voce, pianoforte, synth, batteria elettronica) saranno Salvo Scucces (basso, xilosynth, synth, sax soprano), Salvo Puma (chitarra elettrica, bass pedal) e Milo Isgrò (batteria acustica, batteria elettronica). La band sta attraversando lo stivale con un tour di concerti curato da Rocketta Booking.