"A Veglia in Toscana”: omaggio a Alfredo Bianchini

A veglia in Toscana è un LP della EMI che Alfredo Bianchini dedicò negli anni Settanta alla tradizione popolare della nostra regione. A riproporlo in concerto venerdì 19 maggio alle 18 al Museo Novecento, sarà il Coro La Martinella del CAI di Firenze diretto da Ettore Varacalli, con l’attrice Rosa Sarti come voce recitante. Il concerto fa parte delle manifestazioni ideate in collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino per le celebrazioni dell’80° Festival. Si tratta di una performance che, attraverso rispetti, novelle e canti popolari toscani, rappresenta un omaggio a uno straordinario attore e cantante come Alfredo Bianchini, artista fra i più rappresentativi della Firenze del Novecento.