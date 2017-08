Valar Morghulis, la festa toscana dedicata a Il Trono di Spade

Sabato 9 Settembre dalle 17:00 alle 00:30 appuntamento presso la magnifica Rocca di Carmignano (Prato) con Valar Morghulis, l'evento che dedicato al mondo del Trono di Spade, immerso in una delle più belle location Medievali Toscane.

Affascinante, misteriosa, magica. Entrando nella Rocca ti sentirai sommerso dalla sua maestosità e bellezza. Completamente immersa nella natura Toscana, con una vista letteralmente mozzafiato.

Valar Morghulis ospiterà il Trono, i migliori Cosplay di tutta Italia, giochi a tema, sputafuoco, una cena tipica GOT e mille attività e stand mozzafiato. Ti sembrerà di essere all'interno della tua serie preferita. Potrai camminare accanto a Jon Snow, bere del vino con i Lannister, farti una foto sul Trono di Spade e ammirare la splendida Khaleesi.

Diverse band accompagneranno l'evento. Ovviamente solo canzoni GOT e completamente a tema. Durante tutta la giornata la musica avvolgerà la location, ricreando l’atmosfera tipica di questo magico mondo. Falconieri, mangiafuoco, scultori, artisti del grano e tantissimi altri, gireranno per le strade della Rocca. Stai attento ai giullari e gli ubriaconi di strada, potrebbero avvicinarti per offrirti del vino, per poi portarti dal re e farti incatenare nelle celle della rocca!

Potresti perfino ritrovarti in mezzo ad uno dei flash mob organizzati per la giornata, delle vere e proprie battaglie tra casate, quindi, stai all’erta! I biglietti saranno disponibili online a breve. Data l’esclusività dell’evento non possiamo assicurare che ci sia posto per tutti, poiché potremmo chiudere le partecipazioni in anticipo se arriviamo al massimo numero di partecipanti. Lasciaci la tua mail per essere sicuro di avere la partecipazione garantita.