Finale Urban Blackout Contest

L'Urban Blackout Contest giunge alla terza edizione, iniziata lo scorso 1 Febbraio. Delle 24 band iscritte ne sono rimaste solo 4, che si sfideranno per ottenere la vittoria finale, ovvero l'esibizione questa estate nei principali festival toscani: Marea Festival, Mengo Music Fest e Prato Settembre è Spettacolo. Due gruppi sconfitti potranno comunque consolarsi con dei premi di livello: il secondo classificato realizzerà un videoclip professionale sotto la direzione degli Urban Blackout Studios e Black Oak Pictures, mentre il terzo usufruirà di una sessione di registrazione nello studio professionale 121 Decibel Audio Recording Studio. Tra i quattro gruppi in gara, ci sono i Neuromant, gruppo electro-alternative rock di Foligno; i Senura, band aretina fedele al crossover in italiano tendente all'hip hop/hardcore; gli Stereomood invece vengono da Pistoia e si dedicano al pop rock dalle venature decisamente funk; sono fiorentini infine gli Zeronauta, eredi della tradizione del rock alternativo italiano. Nel corso delle semifinali in particolare, l'Urban Backout ha potuto fregiarsi della presenza di molti giurati speciali: Valeria Caliandro (Vilrouge), Paco Mengozzi (Mengo Music Fest), Alberto Castellani (Fonderia Cultart), Martina Bonura (Presidente Marea Festival), Stefano Tanghetti (Direttore Lizard Le Cure), Tiziano Nieri e Fabrizio Ganugi (Fantasia Pura Italiana), Leonardo Oscar Catani (Portoflamingo e DDR Studio), Andrea Rapallini (Black Oak Pictures). Per la finale, però, la giuria tecnica si arricchisce di nomi di maggior spessore: Luca Guercio (chitarrista e trombettista dei Meganoidi), Davide Di Muzio (cantante dei Meganoidi), Giorgie d'Eraclea, meglio conosciuta come Giorgieness, e Divi (cantante dei Ministri). Proprio Divi sarà anche protagonista del djset dell'aftershow, che verrà poi chiuso da Lobo & Dartagnan. La serata sarà aperta dall'esibizione della "School of Rock" del Kolam Theatre di Prato, i cui allievi eseguiranno "We will Rock you" dei Queen e "Come as you are" dei Nirvana. La finale di terrà presso il Capanno Blackout di via Genova 17 a Prato. L'inizio dell'evento ore 22.30. L'ingresso è gratuito per i possessori di tessera Acsi. Per chi ne fosse sprovvisto, il costo della tessera è di 5 euro.