"Pay with a Poem", un caffè in cambio di una poesia

Nella Giornata Mondiale della Poesia Julius Meinl offre il caffè a tutti i poeti.

Martedì 21 marzo "Let's Pay with a Poem". La creatività migliora la vita: perché non iniziare proprio nella Giornata Mondiale della Poesia, di fronte a un espresso fumante? Il caffè viennese degli artisti Julius Meinl offrirà una tazzina di caffè a chi comporrà una poesia nelle sue caffetterie di Firenze e promette di servire buonumore.



Di seguito i locali coinvolti a Firenze



Colle Bereto -Piazza degli Strozzi, 5

Bar Uci Cinema Firenze - Consorzio Shopping center Freeland - Via del Cavallaccio, 1

Uva Bar - Via Federico Cammeo

Ambassador italiano di Pay with a Poem è il poeta "pop", scrittore e performer torinese Guido Catalano, romantico e irriverente.

Missione di Pay with a Poem è ancora una volta quella di risvegliare il poeta che è dentro ciascuno di noi, invitando la community dei “poetry lovers” a dare voce alle proprie emozioni provando a migliorare il mondo con piccoli ma significativi gesti.

Per scoprire le news e le caffetterie dei poeti più vicine, visita la pagina Facebook di JuliusMeinlOfficial o il sito.