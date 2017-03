Ultra Trail del Mugello, le gare alla scoperta della natura

Il 30 aprile torna l'appuntamento con l'Ultra Trail Mugello. 100 percento Trail è lo slogan che accompagna un percorso immerso nel cuore dell’Appennino Fiorentino. Due le distanze, 60 e 23.5 km, rispettivamente UTM con 3200m e MT con 1280m di dislivello positivo.

L’asfalto viene toccato solo per 300 metri, percorrendo il rimanente principalmente su single track, mulattiere e stradelli forestali.

Il percorso tocca 7 tra rifugi alpini e bivacchi che nell’occasione ospiteranno il pubblico e saranno basi vita per ristori e soccorsi.

Il patrimonio faunistico del complesso, grazie alle norme di salvaguardia previste per le aree demaniali, è particolarmente ricco sia in termini quantitativi che qualitativi. è la presenza di daini e caprioli, ed anche di cinghiali, puzzole, faine, tassi, scoiattoli e molti altri. Ma molto importante è stato l’impegno di riportare il Lupo, che dal 1988 popola questo ambiente come nel passato. Numerosissimi i rapaci, nella Valle del Rovigo nidifica l’Aquila Reale.

ISCRIZIONI

PERCORSO, INFORMAZIONI ULTRA TRAIL MUGELLO 60KM

PERCORSO, INFORMAZIONI MUGELLO TRAIL 23,5KM

INFROMAZIONI MINI ULTRA TRAIL MUGELLO (UNDER 17)