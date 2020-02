Sta arrivando la terza edizionedi Uff Urban Food Festival organizzato dall'associazione culturale Fumetti e dintorni , patrocinato dal comune di Firenze, in collaborazione con il centro commerciale polifunzionale San Donato al Centro San Donato Novoli Fi. Tre giorni dedicati al divertimento, al buon cibo con Street Food di qualità selezionato, con vasta scelta di cibi gustosissimi, lavor sapientemrnte da maestri chef itinetanti, provenienti da tutt'Italia.

Ci saranno banchi di specialità regionali, dalla puglia alla sicilia o apicoltura bio a km 0. Un palco ospiterà artisti di vario genere ad iniziare 8 Maggio alle 21 dalla Compagnia Delle seggiole che porterà.

"Il grillo canterino" una rivisitazione radiofonica degli anni 60, quando tutti i fiorentini stavano "incollati" con l'orecchio alla radio per non perdere le battute della "sora Alvara"...interpretata dall'indimenticabile Wanda Pasquini.

Sabato 9 Maggio alle 16 Bruno Santini attore di teatro e fiction di canale5, spesso al fianco di Vanessa Incontrada. In occasione dell’uscita del film di Alessandro Sarti Quel Genio del mio amico incontriamo il cast sul palco.

A 500 anni dalla morte del genio di Vinci la pellicola, interamente girata in Toscana (con location prestigiose come l’Abbazia di San Galgano, il castello del Trebbio, Palazzo dei Vicari, la Torre del Castellano a Villa Casagrande…), vuol essere un omaggio a Leonardo e allo stesso tempo rappresentare l’occasione per confezionare una commedia divertente e garbata. Tra gli interpreti Sergio Forconi, Daniela Morozzi, Rosanna Susini, Alessandro Riccio, Jerry Potenza, Katia Beni e tantissimi altri compreso un cameo di Athina Cenci.

Ad organizzare l’incontro e a condurlo Bruno Santini (che nel film riveste anche il ruolo di Francesco de’ Pazzi) regista e interpreti al termine dell’incontro si fermeranno a distribuire gadget e saranno disponibili per selfi e per firmare autografi.



Domenica 10 Maggio alle 11 l'Associazione Zera di Andrea Bruni "Oliviero "in Pezzi Unici, grande successo della fiorentina Cinzia TH Torrini, di in onda su Rai1, interpreterà una commedia per bambini " Bruno lo Zozzo".

Domenica alle 21 MusicArt Circus di Deborah Castellucci presenterà Brani di Musical famosi come Notre Dame de Paris Per tutti i tre giorni tantissime scuole di ballo provenienti da Firenze ma anche da tutta la Toscana animeranno il palco. Inoltre la scuola di Musica Musikalmente di Novoli,sarà presente con i suoi allievi, gruppi e singoli, per i tre giorni. A coronare il tutto, un mercatino di fumetti, dischi in vinile, oggettistica e abbigliamento vintage.Il pubblico e chiamato a portare i propri oggetti (fumetti, dischi, giochi, giocattoli )a far valutare da esperti che trovera' al centro, sempre disponibili. Ingresso gratuito.

Informazioni: uff.urbanfoodfestival@gmail.com 3387390387/3484410579.