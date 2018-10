Tutto Sposi, alla Fortezza la kermesse che svela le nuove tendenze del matrimonio

Firenze si trasformerà per cinque giorni nella capitale del matrimonio. Sta per partire infatti la nuova edizione di Tutto Sposi, la manifestazione in programma alla Fortezza da Basso da domani mercoledì 31 ottobre a domenica 4 novembre, che vedrà riuniti tutti gli operatori del settore: oltre 100 espositori, tra atelier di vestiti, agenzie di viaggio, fioristi, fotografi, gioiellerie, catering e ricevimenti, pasticcerie, ristoranti, agriturismi, noleggio auto, tipografie, wedding planner, agenzie musicali e musicisti.

La kermesse, giunta ormai alla 26° edizione, si preannuncia ricca di eventi. Dopo l'inaugurazione, prevista per le ore 15, si svolgerà il casting “Un volto da modella”: il concorso che servirà a selezionare la testimonial dell'edizione 2019.

Da giovedì 1° novembre e fino a domenica 4, sfileranno gli abiti da sposa dei migliori atelier che presenteranno le nuove collezioni 2019. Mentre venerdì 2 sarà la volta delle creazioni dei giovani stilisti che sono stati chiamati a disegnare il loro abito seguendo il tema di quest'anno: “Le nozze di rosa”.

Mercoledì e giovedì, si svolgerà anche un'importante momento b2b con gli incontri tra gli espositori della fiera e 20 wedding planner internazionali che lavorano con l'Italia e la Toscana come destination wedding. Infine, tutte le sere, wedding truck con varie proposte gastronomiche accoglieranno i visitatori come a un vero ricevimento di nozze.

"Come ogni anno Tutto Sposi offre una panoramica completa del mondo del wedding, anticipando le nuove tendenze e facendo incontrare gli operatori del settore per creare nuovo business" commentano Laora Mecaj e Roberto Giustini, organizzatori della manifestazione. "Il programma di questa 26° edizione si arricchisce di nuove iniziative che aprono le porte ai giovani stilisti e che rilanciano la Toscana come location ideale per nozze da sogno".

Il connubio tra Firenze e i fiori d'arancio è confermato dai numeri: nei primi dieci mesi del 2018, secondo i dati resi noti dal Comune di Firenze, è stato registrato un incremento del 17,4% dei matrimoni: le coppie che si sono promesse amore eterno sono state 612, mentre in tutto il 2017 erano state 521. Stabile il numero degli sposi stranieri che scelgono la città dei Medici per il giorno del loro sì: ad oggi sono 92, mentre nel 2017 erano state 95 (-3,1%).

Il programma completo è consultabile al link

https://tuttosposifirenze.it/programma/

Ingresso: 7 euro.

Biglietti omaggio compilando il form al seguente link

https://tuttosposifirenze.it/biglietti/