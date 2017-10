"Tutta colpa degli uomini" al Teatro Lumière

Futura Teatro in "Tutta colpa degli uomini". Regia di Alessio Coluccia Con Francesca Palombo, Olivia Fontani, Lorenzo Lombardi, Michele Cimmino, Irene Cecchi e Aldo Innocenti. È il quarantesimo compleanno di Cecilia. Laura, la sua coinquilina, è immersa nei preparativi per la festa, ma per dirla con parole di Salvatore, il fattorino della pasticceria: "non era destino che la torta arrivasse sana e salva alle candeline"! Una serie di eventi infatti stravolgerà la giornata delle due amiche. Ci si metteranno di mezzo i problemi di Sergio fratello di Cecilia, quelli della sua futura moglie Martina e non per ultimi i problemi esistenziali di Piero, socio di Laura in una galleria d'arte.