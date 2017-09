"Un tuffo nella storia" a Firenzuola

“Un Tuffo nella Storia” non è niente di più di ciò che lo definisce, ovvero un vero e proprio museo vivo a cielo aperto realizzato grazie al contributo di tantissimi collezionisti e reenactors che anche per questa edizione sapranno dare il meglio di loro stessi regalandosi, un week a contatto con la natura nel mese di Settembre. In oltre visita ricostruita ad un campo di battaglia della seconda guerra mondiale allestito nei luoghi e nei bunker autentici e restaurati.

