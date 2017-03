"Tuffo tra i colori dell’Isola / Continente" alla sede ACSIT

Sabato 1 Aprile, ore 17.00, presso la sede ACSIT (Associazione Culturale sardi in Toscana) in Piazza Santa Croce 19 sarà inaugurata la mostra di acquerelli di Gabriele Loche, artista sardo da oltre trent'anni residente a Firenze. Quella di Loche è una ricerca che parte da forti sensazioni visive legate alla Sardegna, sua terra d'origine, che, grazie alle tenue tonalità dettate dall'acquerello, sfumano le figure in un idea quasi di sogno in grado, comunque, di evocare immagini e sensazioni ben definite. È così che, come ben sottolinea Paolo Innocenti nel testo di presentazione, "Sapori, profumi, suoni, colori : ci sono tante strade per avvicinare uno spazio geografico, e la densità di tali percorsi aumenta quando si tratta di rappresentare i caratteri di una terra che si conosce, che ci conosce, nella quale siamo nati, cresciuti, della quale abbiamo respirato l'aria. In questa mostra Gabriele Loche ha deciso di offrirci la sua terra, ma è andato ben oltre: la via da lui intrapresa è stata quella della forza del colore, di un colore denso di significati, enunciati nella stratificazione potente dei toni e delle sfumature scelte". La mostra è aperta sino a Sabato 8 Aprile ed è visitabile tutti i giorni dalle 15 alle 19.

