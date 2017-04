Trofeo Marzocco, la premiazione dei migliori sbandieratori il Primo Maggio

Torna domenica Primo Maggio in piazza della Signoria il trofeo Marzocco, la gara tra gruppi di sbandieratori giunta alla 24esima edizione.

Oltre ai Bandierai degli Uffizi scenderanno in piazza per la sfida gli Sbandieratori e musici Città di Lucca, Città di Giove e del Palio dei Terzieri di Montecassiano.

Il 7 maggio sarà invece la volta del Trofeo Marzocchino, il quadrangolare amichevole tra gruppi di giovani sbandieratori e musici under 14. Appuntamento in piazza San Lorenzo per la terza edizione della manifestazione.

Programma Trofeo Marzocco

Ore 14.30 Palagio di Parte Guelfa, partenza del Corteo storico della Repubblica fiorentina e dei gruppi partecipanti al Trofeo Marzocco

Ore 15 piazza della Signoria, arrivo del Corteo e dei gruppi in gara

Ore 15.40 inizio esibizioni Piccola squadra – valutazioni della giuria

Ore 16.20 inizio esibizioni Grande squadra – valutazioni della giuria

Ore 17 esibizione del balletto delle Madonne fiorentine

Ore 17.15 premiazione e saluto da parte delle autorità