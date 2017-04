"Trippa e poesia" al Teatro del Borgo

Nell'ambito della rassegna di commedia brillante "I Venerdì del Borgo", la compagnia ACQUAINBOCCA è lieta di presentare "Trippa e poesia (ovvero: Galeotto fu il lampredotto e chi lo cosse)", divertente commedia in vernacolo di Massimo Beni. La vita dei trippai di Firenze non sempre scorre tranquilla, soprattutto se c'è di mezzo una vena poetica e una famiglia che di questa vena non ne vuole proprio sapere... Fra equivoci, consigli gastronomici e altre facezie, le risate sono garantite! Regia di Gianluca Truppa. Prenotazione consigliata, via mail all'indirizzo prenotazioni@teatrodelborgo.it o inviando un sms al 338 3533674.