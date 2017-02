Tossicodipendenza, psicoterapia e processo anevrotico terapeutico

Solo un uomo salva un altro uomo. Il Processo Anevrotico Terapeutico PAT è la teorizzazione di una comunicazione che consente un riequilibrio individuale nelle condizioni in cui sia necessario rafforzare gli aspetti della personalità. La tossicodipendenza è una condizione umana fortemente caratterizzata da situazioni estreme, distruttive per sé stessi e gli individui della stessa rete sociale. Elementi determinanti lasciano pensare che questa tenace difficoltà origini da una carenza nella condizione affettiva percepita nella prima fase dell'esistenza. Qualunque dipendenza appare promossa da una paura imprecisata, che si esprime nel bisogno di non esistere, violati da una difficoltà di cui si è persa la memoria: non si può debellare una dipendenza senza aver dato la possibilità di risolvere quell'argomento lontano, che si esprime in una insufficienza di varia natura, declinandosi in vario modo in ogni esistenza. La vita è più complessa di quello che sembra: siamo tutti allenati ad esistere, al punto che non ci accorgiamo della difficoltà di vivere dovuta ad una fragilità non risolta. INTERVENGONO: Dott. Loris Pinzani - Teorico del Processo Anevrotico Prof. Elisabetta Bertol - Ordinario Tossicologia Forense Dott. Igino Canestri - Psicologo

