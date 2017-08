CRAL Dip. Comune di Firenze Via del Filarete 11 Firenze

Torneo di tennis del Ghiottone 8^ Edizione

Torneo valevole per il circuito MGS Tennis

Tabelloni in programma:

Sing. Masch. Limitato Cat. Top MGS (FIT 4/1)

Sing. Masch. Limitato Cat. Amatori MGS (FIT 4/5)

Sing. Femm. Limitato Cat. Amatori MGS (FIT 4/5)

Sing. Femm. Cat. Start MGS (FIT Mai/Tess. Agonist.)

Doppio Maschile - Femminile - Misto

Termine iscrizioni venerdì 1 Settembre Inizio lunedì 4 Settembre

Premio di partecipazione a tutti gli iscritti

Obbligo di presentare la certificazione medico sportiva

Si gioca su campi in Terra Rossa ed Erba Sintetica

Info: 3476161655

Mail: craltennis.gmail.com

Quota iscrizione: 20 euro singolo- 25 euro Doppio

Iscrizioni e orari online

www.craltennis.altervista.org