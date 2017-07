Al via il torneo internazionale "Firenze Wheelchair"

Torna a Firenze l’appuntamento internazionale con il tennis wheelchair. Da giovedì 20 luglio al Circolo del Tennis, al via la quinta edizione del torneo Città di Firenze wheelchair che animerà la struttura di via del Visarno fino a domenica 23 luglio. L’evento è organizzato dal Gruppo sportivo Unità spinale Firenze onlus, con il Circolo del Tennis Firenze. “Un torneo di altissimo livello, che nel corso degli anni ha messo Firenze al centro del panorama tennistico wheelchair - ha detto l’assessore allo Sport Andrea Vannucci – Un appuntamento che cresce e si consolida con presenze internazionali, confermando il forte valore dell’impegno del Gruppo sportivo Unità spinale Firenze e del Circolo del Tennis”. Saranno 30 i giocatori impegnati nel torneo provenienti da Italia, Romania, Croazia, Irlanda, Svizzera, Georgia, Australia e Russia. La testa di serie numero 1 è il neo campione italiano Silviu Culea. Le gare prenderanno il via giovedì 20 luglio alle 13 o alle 15, in base alle temperature, e si giocheranno secondo le norme Itf. Main Sponsor del torneo l’azienda Sanitosco-Sbordoni