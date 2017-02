Torna il concorso che premia i furetti

CAMPI BISENZIO (Firenze). La Toscana è terra di grande passato, paesaggi sterminati e furetti. Sì perché comunque vada i furetti una volta all'anno diventano i protagonisti di un angolo di questa splendida regione. Sono loro i nobili signori di Campi Bisenzio (Firenze) che in questa stagione torna ad essere cornice e palazzo del Concorso di Bellezza organizzato domenica 12 febbraio dalla Onlus Furettomania. Si tratta dell'edizione numero 25 e si torna presso la Limonaia di Villa Montalvo. Inizio alle 9.30 per tutta la giornata con ingresso libero. Ovviamente non si tratta di una semplice sfilata per dare la palma al mustelide più bello, ma di un momento di incontro e approfondimento sulla cura di questo animale domestico. Che impegna tutti i giorni, mica solo in occasione del concorso. Diverse, dunque, le attività proposte mentre i giudici faranno scorrere le penne sui fogli di valutazione. Spazio, infatti, ai giochi per divertirsi con i furetti tra tubi, sacchi e baci. Preziose, invece, le informazioni di medici veterinari specializzati a disposizione di tutti. Previsti omaggi per tutti i partecipanti e diverse sorprese che, in quanto tali, non vanno svelate prima. In mezzo a questo miele ronzeranno come api indaffarate i volontari dell'associazione con una riconoscibile e graziosa maglietta "Staff". A loro possono essere indirizzate tutte le domande per capire come avvicinarsi al mondo del furetto. Se invece si desidera adottarne uno il percorso delle domande si inverte e saranno loro a formulare qualche quesito per i colloqui pre affido. A cornice di tutta la giornata ecco i banchetti con i gadget creati appositamente dai soci e dallo staff: cucce, amache, ninnoli, calendari, quadretti e persino giochi da tavola. Avete mai visto, per esempio, un Monopoli "furettoso"? Ecco, solo a Campi Bisenzio è possibile gustarsi questa rarità per appassionati. Sia di furetti sia di giochi da tavolo, ca va sans dire. Da scoprire, inoltre, le idee artigianali della Bottega Del Frangipane e di Furbetto Creazioni. Supporto prezioso da parte dei partner istituzionali dell'iniziativa Monge, Gimborn, Naturea, Trixie, Vizialo, Natural Code ed Inodorina. E' solo grazie a questi eventi e relative raccolte fondi che Furettomania può salvare ed aiutare ogni anno decine di furetti abbandonati. Tutelandoli e garantendo loro la possibilità di una vita migliore. Nel premiare il furetto più bello si regala un futuro al furetto più sfortunato. Alan Conti Per informazioni sulle attività dell'associazione Furettomania: Viviana Puzone 339/1158668 Per informazioni per la stampa: Alan Conti 333/4925559 L'evento si terrà a Villa Montalvo Via Limite, 15 Campi Bisenzio (Firenze)

