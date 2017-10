Ti presento un amico al Mandela Forum

“Ti presento un amico” torna al Mandela Forum per la sua dodicesima edizione. L'evento viene programmato in ottobre, proprio perché è il mese dedicato alla persona con sindrome di Down, che è prima di tutto “persona” alla quale va garantita una vita da vero cittadino. Quest’anno hanno assicurato la loro presenza Paola Turci, Ermal Meta, Barbara Foria, the Kolors e Fabio Rovazzi per una serata di grande musica e spettacolo, ma con un valore in più.

Presenteranno la serata Federica Gentile ed Angelo Baiguini di RTL 102. Il prezzo dello spettacolo è di 20 euro ed il ricavato della serata andrà totalmente all’associazione. Gli artisti hanno aderito spontaneamente e gratuitamente. I fondi saranno destinati al mantenimento delle attività sanitarie abilitative delle persone con disabilità genetica di tipo intellettivo, in modo da aiutarle ad avere un futuro diverso in una società che auspichiamo più inclusiva.