“The Rover” di David Michôd per gli "Inediti d'autore" Rive Gauche al Chiostro del Museo Novecento - Estate Fiorentina 2017

30 luglio– ore 21

Ingresso libero

Domenica 30 luglio “The Rover ” – min. 102 (Australia 2004) di David Michȏd

Quarto appuntamento domenica 30 luglio con la rassegna cinematografica “Inediti d’Autore” Estate Fiorentina 2017 organizzata dall’associazione Rive Gauche. Sullo schermo nel Chiostro del Museo Novecento sarà proiettato il film “The Rover” del regista australiano David Michȏd, autore di “Animal Kingdom” candidato all’Oscar e vincitore di numerosi premi. The rover, tipica espressione australiana che sta per “vagabondo” e che vede la partecipazione di Guy Pearce e Robert Pattinson si svolge in un futuro imprecisato. Dieci anni dopo il collasso mondiale dell’economia, non esistono più punti di riferimento istituzionali e gli uomini sono guidati dallo spirito di sopravvivenza che lascia spazio alla violenza e alla vendetta. E’ la storia appassionante di due di questi uomini in chiave distopica.



Dopo il successo della IV edizione di Firenze Filmcorti International Festival che ha visto il regista cinese Hong Heng Fai aggiudicarsi il primo premio con il film “Crash” (China min.21’) torna al Museo Novecento di Firenze (piazza Santa Maria Novella 10) l’appuntamento con la rassegna cinematografica “Inediti d’autore”, organizzata dall’associazione Rive Gauche ArteCinema, diretta dallo scrittore di cinema Marino Demata, evento inserito nel programma dell’Estate Fiorentina. La kermesse propone pellicole inedite, spesso anche molto recenti, che non hanno avuto alcuna circolazione nel nostro Paese, pur trattandosi di capolavori. Il pubblico fiorentino avrà perciò anche quest’anno il privilegio di scoprire film mai sbarcati nelle sale italiane, opere di autori di spicco come Xavier Dolan, Jim Jarmush, Andrzej Żuławski, Paul Schrader, Jia Zhangke e molti altri talenti emergenti del cinema internazionale. Tutte le proiezioni, con ingresso libero, avranno luogo la domenica fino al 29 ottobre, con inizio alle ore 21.00 all’interno del Chiostro del Museo Novecento e, da settembre, in Altana.

https://rivegauche-filmecritica.com/