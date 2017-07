"The limits of control" di Jim Jarmush al Museo del Novecento

Domenica 23 luglio “The limits of control” – min. 116 (Usa 2009) di Jim Jarmush Genere: Thriller/Road movie. Anche questa volta Jim Jarmush (già autore di Broken flowers, Daed man, Ghost dog, Mistery train e tanti altri film) si conferma il più grande regista indipendente americano. Un killer professionista viene incaricato di uccidere un personaggio importante. Per estrema prudenza dei mandanti non riceve subito nome e luogo, ma informazioni intermedie e provvisorie in attesa di altre che riceverà di volta in volta come in un gioco, che lo porta da un punto all'altro della Spagna, fino all'ultimo riferimento che dovrebbe condurlo alla sua meta. Grandissimo film che si avvale di un cast stellare: Isaak De Barkolè, Bill Murray, Tilda Swinton, John Hurt, Gael Garcia Bernal. Dopo il successo della IV edizione di Firenze Filmcorti International Festival che ha visto il regista cinese Hong Heng Fai aggiudicarsi il primo premio con il film “Crash” (China min.21’) torna al Museo Novecento di Firenze (piazza Santa Maria Novella 10) l’appuntamento con la rassegna cinematografica “Inediti d’autore”, organizzata dall’associazione Rive Gauche ArteCinema, diretta dallo scrittore di cinema Marino Demata, evento inserito nel programma dell’Estate Fiorentina. La kermesse propone pellicole inedite, spesso anche molto recenti, che non hanno avuto alcuna circolazione nel nostro Paese, pur trattandosi di capolavori. Il pubblico fiorentino avrà perciò anche quest’anno il privilegio di scoprire film mai sbarcati nelle sale italiane, opere di autori di spicco come Xavier Dolan, Jim Jarmush, Andrzej Żuławski, Paul Schrader, Jia Zhangke e molti altri talenti emergenti del cinema internazionale. Tutte le proiezioni, con ingresso libero, avranno luogo la domenica fino al 29 ottobre, con inizio alle ore 21.00 all’interno del Chiostro del Museo Novecento e, da settembre, in Altana. https://rivegauche-filmecritica.com/