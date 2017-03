The Lazzarus, trio live alla Cioccolateria Hemingway

La musica di David Bowie è diventata un piacevole appuntamento fisso alla cioccolateria Hemingway, grazie ai travolgenti, trasformisti, cultori del Duca Bianco: The Lazzarus. Venerdì 31 marzo il trio capitanato dall'istrionico Marco Lazzara proporrà un vero e proprio viaggio nel tempo attraverso le canzoni di David Bowie, dai primi successi all'ultimo brano "Lazzarus", un viaggio lungo 50 anni. La musica live accompagnerà dalle 20:30 l'aperitivo a buffet delle grandi occasioni, ricco di sfiziosità e dolcezze sia salate che dolci da accompagnare a vini al bicchiere, cocktail classici o rivisitati in stile Hemingway. Per info e prenotazione tavoli: 055/284781