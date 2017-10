"The Last Pig" a Le Murate

L'associazione 'Essere Animali' organizza una serie di proiezioni in diverse città del film 'The Last Pig', menzione d'onore quest'anno alla 20a edizione del Festival Cinemambiente di Torino e attualmente in concorso in numerosi film festival di tutto il mondo.



L'appuntamento a Firenze è per sabato 21 ottobre presso Le Murate - Progetto Arte Contemporanea con la partecipazione della pluripremiata regista Allison Argo e del protagonista del documentario, Bob Comis, attorno a cui ruotano le profonde riflessioni del film.



'The Last Pig' racconta la vera storia di Bob Comis, un allevatore di maiali che con il tempo matura la riflessione che il suo rapporto con gli animali, allevati in spazi all'aperto e poi macellati per la produzione di carne biologica, contenga qualcosa di “distorto, perverso e sbagliato”.



"Non voglio più avere il potere di decidere chi vive o muore. Ho deciso di rinunciare al mio lavoro per vivere in linea con i miei principi. Non ha senso mangiare i maiali e non mangiare i cani, sono uguali", sostiene Bob Comis.



'The Last Pig' racconta la sua difficile transizione: l’ultimo periodo della sua vita come allevatore, l’ultimo maiale mandato al macello e la seguente lotta per reinventare la sua vita.



FIRENZE | Sabato 21 ottobre, ore 19.30 buffet benefit - ore 20.30 proiezione The Last Pig.