“The hunter” di Daniel Nettheim al Museo del Novecento

Prosegue al Museo Novecento la rassegna cinematografica dedicata agli “Inediti d’autore” organizzata dall’associazione Rive Gauche – ArteCinema inserita nella programmazione dell’Estate Fiorentina 2017, domenica 24 settembre nell’Altana del Museo sarà proiettato il film del regista australiano Daniel Nettheim “The hunter”( 2011), alle ore 21.00 con ingresso libero. Basato su un romanzo di Julia Leigh, “The hunter”è diretto dal regista australiano Daniel Nettheim, alla sua seconda prova di regia di un film/lungometraggio dopo una lunga esperienza di serie TV, che lo hanno reso un esperto nel campo. Martin David, interpretato dal grande attore Willem Dafoe, è un cacciatore che viene incaricato da una società bio-tecnologica di andare in Tasmania per catturare quella potrebbe essere l’ultimo esemplare della famosa tigre della Tasmania, Martin viene pagato profumatamente per questa pericolosa missione in una delle zone più impervie e inesplorate del pianeta. Per questo motivo non va tanto per il sottile e, almeno inizialmente, non si pone molte domande sulle ragioni che spingono i propri committenti a volere l’eliminazione dell’ultimo esemplare dell’animale, salvo la versione ufficiale, cioè bisogna impedire che la tigre vada in mani senza scrupoli che non si sa cosa potrebbero fare con le preziose informazioni provenienti dal suo DNA. Martin trova un ambiente molto chiuso per l’ostilità degli ecologisti, agguerriti e intenzionati a non tollerare cacciatori che possano alterare l’equilibrio faunistico dell’isola, per questo si trova costretto a mentire e a cercare di convincerli di non essere sull’isola per uccidere animali, ma per portare avanti degli studi scientifici. Il film è stato girato interamente in Tasmania ed è stato presentato al Toronto International Film Festival nel 2011 distribuito poi nei cinema australiani e l’anno seguente negli Stati Uniti. Ufficio Stampa Rive Gauche – ArteCinema Sebastiana Gangemi