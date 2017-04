The Etrurians live al Combo social club

The Etrurians si formano a Firenze agli inizi del 2014, grazie all'idea di Simone Botticelli leader e voce del gruppo che conta ad oggi più di dieci elementi. Si ispirano al sound vintage del Rock-Steady jamaicano della Studio One e della Troyan Records spaziando su un repertorio Soul & Funky alla ricerca di Cover coinvolgenti e poco conosciute. Hanno all'attivo sempre più numerosi concerti nei locali ed eventi, sia fiorentini che fuori Firenze, in cui il pubblico ha sempre apprezzato l'energia lo stile e l'originalità di un gruppo che promette di crescere ancora molto. Simo Vox - Gio Vox - Marco Drum - Riccardo Bass - Giovanni Guitar - Matthias Keyboards - Lucio Percussion - Ale Trumpet - Nicoletta Trumpet- Giulia Sax Northern Soul, Rocksteady, Reggae, Funky ...a seguire Lorenzo Magherini - Maghero DJ aka Lorenzo Magherini INGRESSO RIGOROSAMENTE GRATUITO