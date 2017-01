Nobody's Perfect al Tenax: ospite Ricardo Villalobos

È uno dei personaggi più discussi e chiacchierati del dancefloor. È Ricardo Villalobos: da anni avanguardia e prima scelta nella scena techno-house mondiale, nonché prossimo ospite di Nobody's Perfect, evento previsto per sabato 14 gennaio al Tenax.

Qualcuno lo ha definito “il funambolo del giradischi”, qualcun altro “lo sciamano della consolle”. Comunque lo si voglia etichettare Ricardo Villalobos è un'artista che vanta un rapporto quasi spirituale con i suoi sostenitori.

Fuggito in Germania dalla natìa Santiago del Chile a soli tre anni dopo il colpo di stato di Pinochet, Villalobos comincia a fare musica negli anni '80 con una residency al Box Club di Francoforte. Nel 1995 va per la prima volta ad Ibiza, e ne fa la sua seconda casa. Stringe amicizia con Sven Väth e suona all’Amnesia nei party della Cocoon Recordings. Poi a cascata arrivano le produzioni per Perlon, Cadenza, Playhouse Recs, ECM, Assemble Music, Raum Musik e Sei Es Drum, la sua etichetta fondata nel 2007.

Artista sempre presente nei più quotati festival internazionali, Villalobos trova la sua dimensione ideale nei club, dove è forse più facile stabilire un contatto con il pubblico. Certo, ogni tanto ama prendersi qualche rischio, ma è proprio questa sua imprevedibilità a renderlo così speciale e così amato.

Ad aprire le danze in casa Tenax, in una serata che si prennuncia ricca di colpi di scena, toccherà a Cole: volto noto nell'ambito del nightclubbing fiorentino e non solo. Ha suonato con i dj più famosi del mondo, per locali, feste ed eventi come la Winter Music Conference di Miami, il Sankeys di Ibiza, il Goa Festival di Madrid e il Club Der Visonäere di Berlino.