Obihall, "Quasi Pinocchio" lo spettacolo per il progetto "L’occhio della città intelligente"

L’opera musicale di Beppe Dati "Quasi Pinocchio" si prepara ad accogliere grandi e piccini all’ObiHall di Firenze.

Nell’ambito delle celebrazioni del Centenario del Lions International (1917-2017), il Distretto Lions-Leo108la-Toscana si sta impegnando su uno dei quattro temi proposti a livello internazionale, quello della vista, per finanziare con questo spettacolo il progetto L’occhio della città intelligente.

Come noto, l’impegno dei Lions sulla cecità ebbe inizio quando Helen Keller, con un celebre discorso pronunciato alla Convention del Lions Club International del 1925, a Cedar Point nell’Ohio, invitò i presenti a divenire Cavalieri dei non vedenti nella crociata contro le tenebre: da allora i Lions operano attraverso vari programmi per la tutela della vista.

Con i più recenti sviluppi della tecnologia informatica, che può permettere ai non vedenti di “vedere” grazie all’intelligenza artificiale, è stato ideato il Service Distrettuale "L’occhio della città intelligente": realizzeremo un’applicazione per smartphone e tablet, che consentirà ai non vedenti ed agli ipovedenti di orientarsi nello spazio cittadino e di vivere la città attraverso una guida vocale. La app rielaborerà a favore degli utenti le informazioni delle reti civiche informatiche dei Comuni: il Comune di Firenze farà da battistrada per poi estendere il service ad altri Comuni del Distretto 108la-Toscana.

La realizzazione dell’applicazione, che verrà sviluppata in stretta collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze – CESPD (Centro di studi e ricerca per problematiche della disabilità), richiede un investimento di circa 20.000 euro che dovrà essere coperto tramite donazioni private e, soprattutto, grazie alla raccolta delle offerte che otterremo in occasione dello spettacolo di Beppe Dati del 31 marzo 2017.

Il celeberrimo burattino uscito dalla penna di Carlo Lorenzini, detto il Collodi, ha sempre entusiasmato il mondo dell’infanzia ed è stato rappresentato da molti autori sia in Italia che all’estero suscitando, sempre, divertimento e forti emozioni. Non dimentichiamo che la storia di Pinocchio ha ispirato registi cinematografici e teatrali come Luigi Comencini, Roberto Benigni e Carmelo Bene, cartonisti come Walt Disney, fumettisti come Jacovitti, che lo hanno interpretato con linguaggi diversi.

Quasi Pinocchio è un burattino “più contemporaneo”, in un allestimento teatrale in forma di musical creato da Beppe Dati, musicista e paroliere fiorentino, autore di testi e musiche per interpreti come Laura Pausini, Marco Masini, Francesco Guccini, Mia Martini e molti altri.

Quasi Pinocchio non è solo una storia divertente per bambini ma un’occasione per tutti noi di soffermarsi sulle riflessioni e i messaggi dell’autore: per riscoprire valori preziosi come quelli della scuola e della famiglia, con attenzione ai rapporti genitori/figli, insegnanti/alunni, adulti/ragazzi, e per riflettere sulle problematiche legate all’adolescenza, alla crescita, all’amicizia, alle diversità.

La distribuzione degli inviti avviene attraverso canale LIONS

Info e prenotazioni:

mail quasipinocchio@lions108la.it

cell. 3357455794

cell. 334/1926874