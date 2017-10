Teatro, evento speciale dedicato al Cinema e alle Serie TV

Partecipare al Gioco dei Troni nella reggia di Grande Inverno. Ballare sulle note di La La Land, esplorare la metropoli del futuro con Blade Runner o la Firenze di Amici miei. Salvare vite con i personaggi di Grey’s Anatomy e Scrubs. E ancora, risolvere casi speciali con la squadra di X-Files, mangiare un hamburger da Arnold's in compagnia di Fonzie. Tutto rigorosamente senza testo, senza scene, senza costumi: solo con la fantasia dell'Improvvisazione Teatrale.

L.I.F. - Lega Improvvisazione Firenze in collaborazione con ATTOUNO vi dà appuntamento con uno speciale Match evento di Improvvisazione Teatrale®, che si terrà venerdì 13 ottobre presso l’Auditorium Coverciano in via Salvi Cristiani 1A alle ore 21.15.

Le categorie, alcune in anteprima assoluta, saranno tutte ispirate al cinema, alla televisione e alle serie TV cult. La magia del grande e piccolo schermo sarà quindi la fonte d’ispirazione per questo spettacolo unico e irripetibile, dove gli attori saranno guidati dal brivido della recitazione senza canovaccio.

Nella patinoire di Coverciano si affronteranno 4 agguerritissime squadre composte dai migliori amatori della Lega Improvvisazione Teatrale®, con la partecipazione straordinaria degli insegnanti della Lega Professionisti Giovanni Palanza, Roberto Grassi e Lea Landucci.

Consigliata la prenotazione via WhatsApp al numero 392 6640751 oppure via mail all’indirizzo prenotazioni@legaimprovvisazionefirenze.it